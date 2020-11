L' Inter frena | Marotta attacca | Il Var che fa?

(Di domenica 1 novembre 2020) Gervinho porta il Parma sul 2-0, Brozovic e Perisic pareggiano. L'ad esplode per un rigore non dato: "Il video usato così non aiuta"

infoitsport : Perisic acciuffa il Parma, ma l’Inter frena ancora. Rabbia nerazzurra: “C’era un rigore” - LaStampa : Perisic acciuffa il Parma, ma l’Inter frena ancora. Rabbia nerazzurra: “C’era un rigore” - ItaSportPress : Serie A, l'Inter riacciuffa il Parma nel finale: un super Gervinho frena Conte - - Dalla_SerieA : Lautaro frena un'Inter incompleta. Zapata esalta la Dea ritrovata - - TMW_radio : #PrimePagine?? ??L’Inter frena ancora, pari Atalanta ??CR7 ancora positivo. Lazio decimata ??Coni-Governo: nuovo scon… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter frena

La Stampa

Gervinho porta il Parma sul 2-0, Brozovic e Perisic pareggiano. L’ad esplode per un rigore non dato: "Il video usato così non aiuta" ...Il problema è chi ha fatto arrivare in serie A Piccinini'. L'Inter delude contro il Parma e non oltre il punteggio di 2-2. Le difficoltà dei nerazzurri sono state oggettivamente tantissime tra difesa, ...