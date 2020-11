Iachini: “Senza Pezzella siamo in difficoltà in difesa, ma miglioreremo” (Di domenica 1 novembre 2020) Un amareggiato Giuseppe Iachini ha parlato ai microfoni di Sky dopo il 2-0 incassato dalla Roma: “siamo partiti bene, abbiamo creato molto in avvio ma al primo errore siamo andati in svantaggio, ci siamo intimoriti e questo non mi è piaciuto. A inizio ripresa avevamo di nuovo il piglio giusto ma abbiamo subito un altro gol evitabile e siamo andati sotto 2-0. Manca molto German Pezzella dietro, stiamo subendo tanto rispetto all’inizio del campionato, eravamo la miglior difesa, ora siamo in difficoltà ma sono fiducioso per le prossime gare. A proposito di Callejon e Ribery davanti, volevamo iniziare il match con due attaccanti rapidi per metterli in difficoltà, peccato per Josè che avrebbe potuto fare gol. Lo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 novembre 2020) Un amareggiato Giuseppeha parlato ai microfoni di Sky dopo il 2-0 incassato dalla Roma: “partiti bene, abbiamo creato molto in avvio ma al primo erroreandati in svantaggio, ciintimoriti e questo non mi è piaciuto. A inizio ripresa avevamo di nuovo il piglio giusto ma abbiamo subito un altro gol evitabile eandati sotto 2-0. Manca molto Germandietro, stiamo subendo tanto rispetto all’inizio del campionato, eravamo la miglior, orain difficoltà ma sono fiducioso per le prossime gare. A proposito di Callejon e Ribery davanti, volevamo iniziare il match con due attaccanti rapidi per metterli in difficoltà, peccato per Josè che avrebbe potuto fare gol. Lo ...

