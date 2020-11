Grande Fratello Vip, bufera su Oppini: “Dayane? A Verona la violentano” (Di domenica 1 novembre 2020) Spuntano dei filmati che inchiodano il figlio di Alba Parietti su alcune frasi di dubbio gusto rivolte all'ex compagna di Stefano Sala. Sul web è bufera: fioccano richieste di squalifica, il caso L'articolo Grande Fratello Vip, bufera su Oppini: “Dayane? A Verona la violentano” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 1 novembre 2020) Spuntano dei filmati che inchiodano il figlio di Alba Parietti su alcune frasi di dubbio gusto rivolte all'ex compagna di Stefano Sala. Sul web è: fioccano richieste di squalifica, il caso L'articoloVip,su: “Dayane? Ala violentano” proviene da Gossip e Tv.

