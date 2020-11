Gigi Proietti in terapia intensiva a Roma: sarebbe in gravi condizioni (Di lunedì 2 novembre 2020) Italia in ansia per Gigi Proietti: il grande attore Romano è stato ricoverato d’urgenza ed è in terapia intensiva. Le sue condizioni sarebbero molto gravi Gigi Proietti è ricoverato in terapia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da AntonioP su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 2 novembre 2020) Italia in ansia per: il grande attoreno è stato ricoverato d’urgenza ed è in. Le suero moltoè ricoverato in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da AntonioP su BlogLive.it.

fanpage : ?? ULTIM'ORA Gigi #Proietti sarebbe ricoverato in gravissime condizioni in una clinica romana - Corriere : Gigi Proietti ricoverato: è grave - Adnkronos : +++Teatro: Gigi Proietti ricoverato d'urgenza in clinica romana+++ - kappaTI : Gigi Proietti ricoverato in terapia intensiva, condizioni gravissime - rivesdeseine_ : se gigi proietti ci fa qualche scherzo io mi faccio brillare, ve lo dico -