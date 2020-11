Gattuso zittisce Marocchi: "Le partite bisogna leggerle bene" (Di domenica 1 novembre 2020) Il Napoli cade in casa e perde lo scontro diretto d'alta classifica con il Sassuolo, che vola da solo al secondo posto. Nel post gara Gattuso riflette sulla sconfitta e analizza la partita: "Abbiamo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 novembre 2020) Il Napoli cade in casa e perde lo scontro diretto d'alta classifica con il Sassuolo, che vola da solo al secondo posto. Nel post garariflette sulla sconfitta e analizza la partita: "Abbiamo ...

twFlavio51 : @CorSport Per favore qualcuno dica a Gattuso che non ha la verità infusa e riguardo su chi ha comandato il gioco la… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Gattuso zittisce Marocchi: “Le partite bisogna leggerle bene” L'allenatore ammette i meriti del Sassuolo… - CorSport : #Gattuso zittisce #Marocchi: “Le partite bisogna leggerle bene” - sportli26181512 : Gattuso zittisce Marocchi: “Le partite bisogna leggerle bene”: L'allenatore ammette i meriti del Sassuolo, ma non a… - KenMast23014451 : @pap1pap Poi magari Pirlo vince 3 champions e mi zittisce, ma ad esempio su Inzaghi e su Gattuso ad oggi non mi son… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso zittisce Gattuso zittisce Marocchi: “Le partite bisogna leggerle bene” Corriere dello Sport Gattuso zittisce Marocchi: “Le partite bisogna leggerle bene”

L'allenatore ammette i meriti del Sassuolo, ma non accetta le critiche eccessive. Sul rinnovo: "Lasciamo stare, ogni volta che ne parlo non ne vinco una" ...

'Perché Lozano non viene considerato?'. Gattuso zittì tutti i giornalisti. Hirving, che cambiamento

L'attaccante del Napoli, Hirving Lozano, non riusciva a trovare spazio con mister Gennaro Gattuso. Gli stessi giornalisti avevano posto la seguente domanda a Gennaro Gattuso: "Rino, perché Lozano non ...

L'allenatore ammette i meriti del Sassuolo, ma non accetta le critiche eccessive. Sul rinnovo: "Lasciamo stare, ogni volta che ne parlo non ne vinco una" ...L'attaccante del Napoli, Hirving Lozano, non riusciva a trovare spazio con mister Gennaro Gattuso. Gli stessi giornalisti avevano posto la seguente domanda a Gennaro Gattuso: "Rino, perché Lozano non ...