Da Putin a Macron, così (non) si ferma l’Islam radicale (Di domenica 1 novembre 2020) Viene immediato, dopo gli attacchi dei giorni scorsi in Francia, pensare al difficile rapporto tra laicismo dello Stato e libertà religiosa. Più difficile è buttare su carta un commento analitico a freddo, esercizio che si espone al rischio di estrapolazione strumentale di singole frasi in un momento in cui a farla da padrone è la condanna “senza se-e-senza ma” della violenza. Come è giusto che sia. Eppure vi è lo spazio per fare alcune considerazioni in aggiunta (non in contrapposizione) al molto che si sta già scrivendo in questi giorni. Originario di un paese europeo (la Bosnia ed Erzegovina) a maggioranza di fede islamica, chi scrive ha passato gran parte degli ultimi due decenni tra il Regno di Giordania e la Federazione russa, due paesi dove la sua confessione cristiano-cattolica è in chiara minoranza. E dove ... Leggi su formiche (Di domenica 1 novembre 2020) Viene immediato, dopo gli attacchi dei giorni scorsi in Francia, pensare al difficile rapporto tra laicismo dello Stato e libertà religiosa. Più difficile è buttare su carta un commento analitico a freddo, esercizio che si espone al rischio di estrapolazione strumentale di singole frasi in un momento in cui a farla da padrone è la condanna “senza se-e-senza ma” della violenza. Come è giusto che sia. Eppure vi è lo spazio per fare alcune considerazioni in aggiunta (non in contrapposizione) al molto che si sta già scrivendo in questi giorni. Originario di un paese europeo (la Bosnia ed Erzegovina) a maggioranza di fede islamica, chi scrive ha passato gran parte degli ultimi due decenni tra il Regno di Giordania e la Federazione russa, due paesi dove la sua confessione cristiano-cattolica è in chiara minoranza. E dove ...

«Una volta ancora il nostro Paese è stato colpito da un attacco terroristico islamista. Una volta ancora oggi tre nostri connazionali sono morti a Nizza, nella basilica di Notre Dame ...

La crisi politico-militare in Nagorno-Karabakh sembra essersi infilata in un vicolo cieco. Dopo ben 3 tentativi falliti di instaurare una tregua umanitaria tra Azerbaigian e Armenia per lo scambio dei ...

