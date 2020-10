THE SANDMAN: DAL 9 NOVEMBRE in esclusiva su AUDIBLE.IT (Di sabato 31 ottobre 2020) Tra le voci italiane protagoniste, Riccardo Rossi, Stefano Crescentini, Ilaria Stagni e Gino La Monica e un sound design d’eccezione per un’esperienza d’ascolto immersiva e avvolgente. Acclamato dal Los Angeles Times Magazine come “la più grande epopea della storia del fumetto”, The SANDMAN, con il suo mondo oscuro e letterario che combina fantasy e horror, è diventato un fenomeno culturale globale. AUDIBLE – società Amazon che produce e distribuisce audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio), annuncia che The SANDMAN, basata sulla graphic novel scritta da Neil Gaiman e pubblicata da DC, dal 9 NOVEMBRE sarà disponibile in formato audio anche in lingua italiana in esclusiva su ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020) Tra le voci italiane protagoniste, Riccardo Rossi, Stefano Crescentini, Ilaria Stagni e Gino La Monica e un sound design d’eccezione per un’esperienza d’ascolto immersiva e avvolgente. Acclamato dal Los Angeles Times Magazine come “la più grande epopea della storia del fumetto”, The, con il suo mondo oscuro e letterario che combina fantasy e horror, è diventato un fenomeno culturale globale.– società Amazon che produce e distribuisce audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio), annuncia che The, basata sulla graphic novel scritta da Neil Gaiman e pubblicata da DC, dal 9sarà disponibile in formato audio anche in lingua italiana insu ...

