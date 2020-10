Roma | Fonseca gioca a nascondino | ' Non voglio più parlare del ds'

(Di sabato 31 ottobre 2020) Dieci minuti scarsi di conferenza, nessuna indicazione suitori che scenderanno in campo, nessuna indicazione sul direttore sportivo che pure tanto vorrebbe avere accanto. Alla vigilia della ...

pisto_gol : La Juventus ha giocato 6 partite ufficiali: 2 vittorie-Samp e Dinamo Kiev, 3 pareggi-Roma Crotone Verona-1 sconfitt… - AleCat_91 : VERSO ROMA - FIORENTINA: DEVASTANTI SENTENZE CON L'ASSO! - sportli26181512 : Fonseca gioca a nascondino: 'Non voglio più parlare del ds': Fonseca gioca a nascondino: 'Non voglio più parlare de… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Fonseca: 'Vogliamo fare meglio dello scorso anno' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Fonseca: 'Vogliamo fare meglio dello scorso anno' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

Fonseca: "Con la Fiorentina non sarà semplice" Un estratto delle parole del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Tags: Fonseca, ...Paulo Fonseca perde un terzino destro, si tratta di Davide Santon che ha riportato una lesione al flessore alla vigilia del match pareggiato 0-0 con il Cska Sofia e che lo terrà in ...