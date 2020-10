Renault F 1 - Abiteboul | Un sistema da rivedere

Leggi su quattroruote

(Di sabato 31 ottobre 2020) Francese, 43 anni, laureato allIstituto di tecnologia di Grenoble, Cyrilvanta una lunga militanza alla, con la quale ha iniziato a collaborare già nei primi anni 2000, fino a diventare direttore esecutivo diSport F1 nel 2007. Luca De Meo lo ha messo ora alla guida del brand Alpine, affidandogli il compito di svilupparlo e di portarlo al successo anche nei Gran Premi, dove dal 2021 sostituirà quello, finora utilizzato, della stessa. Ed è proprio con lAlpine che inizia la chiacchierata cheha concesso in streaming a un gruppo di giornalisti italiani alla vigilia della gara di Imola.Cyril, quale sarà la sua strategia per le Alpine stradali nei prossimi anni?Siamo soltanto allinizio di un viaggio nuovo per me, quindi ci sono molte ...