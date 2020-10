Recovery Fund, Sassoli “Non siamo in ritardo, Europa è forte” (Di sabato 31 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “I soldi del Recovery Fund non è detto che arriveranno in ritardo. I 750 miliardi dovranno essere racimolati sui mercati finanziari tramite emissione di bond, che hanno una garanzia legata al bilancio dell’Unione. Non siamo in ritardo e siamo fiduciosi perchè abbiamo visto quanta forza ha l’Europa e quanta ne può esprimere sui mercati finanziari”. Così David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, al Festival dell’ottimismo organizzato da Il Foglio. “Adesso siamo dentro una negoziazione e stiamo discutendo con i Governi affinchè il bilancio dell’Unione non subisca tagli importanti. Non siamo in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “I soldi delnon è detto che arriveranno in. I 750 miliardi dovranno essere racimolati sui mercati finanziari tramite emissione di bond, che hanno una garanzia legata al bilancio dell’Unione. Noninfiduciosi perchè abbiamo visto quanta forza ha l’e quanta ne può esprimere sui mercati finanziari”. Così David, presidente del Parlamento Europeo, al Festival dell’ottimismo organizzato da Il Foglio. “Adessodentro una negoziazione e stiamo discutendo con i Governi affinchè il bilancio dell’Unione non subisca tagli importanti. Nonin ...

matteosalvinimi : 'Mentre la situazione economia e sanitaria sta peggiorando, Bruxelles conferma: il Recovery Fund arriverà col conta… - fattoquotidiano : Tassa sulla ricchezza, più si che no anche tra i lettori del Financial Times. In Europa garantirebbe il doppio dei… - fattoquotidiano : Sánchez & C. - Il premier spagnolo ha ribadito che del Recovery Fund userà solo i miliardi a fondo perduto, esclude… - alessia_smile6 : RT @strange_days_82: Rinaldi ( Lega ) : I soldi del recovery fund e del next generation non si sa quando arriveranno e dovranno essere rest… - CorriereCitta : Recovery Fund, Sassoli “Non siamo in ritardo, Europa è forte” -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Sure e Recovery fund: con i prestiti Ue, l'Italia risparmia 25 miliardi la Repubblica Recovery Fund, Sassoli “Non siamo in ritardo, Europa è forte”

ROMA (ITALPRESS) – “I soldi del Recovery Fund non è detto che arriveranno in ritardo. I 750 miliardi dovranno essere racimolati sui mercati finanziari tramite emissione di bond, che hanno una garanzia ...

Sure e Recovery fund: con i prestiti Ue, l'Italia risparmia 25 miliardi

Economia - Dopo la prima emissione europea di bond a finanziamento del programma per sostenere gli ammortizzatori sociali è possibile calcolare la convenienza risp ...

ROMA (ITALPRESS) – “I soldi del Recovery Fund non è detto che arriveranno in ritardo. I 750 miliardi dovranno essere racimolati sui mercati finanziari tramite emissione di bond, che hanno una garanzia ...Economia - Dopo la prima emissione europea di bond a finanziamento del programma per sostenere gli ammortizzatori sociali è possibile calcolare la convenienza risp ...