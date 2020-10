Marotta: «Il Var deve essere utilizzato, negato all’Inter un chiarissimo rigore» (Di sabato 31 ottobre 2020) Beppe Marotta al termine di Inter-Parma 2-2: «C’è un vuoto normativo, regolamentare, il Var può intervenire solo in caso di chiaro ed evidente errore dell’arbitro. Ciò non giustifica che si debba assistere al susseguirsi di decisioni sbagliate. Si tratta di un chiarissimo rigore in nostro favore, il Var deve essere utilizzato, si crea situazioni di forte disagio. La nostra prestazione non è stata certo tra le più belle Il Var non può debellare gli errori, ma limitarli. Il supporto tecnologico serve a chiarire la situazione. Magari all’arbitro qualcosa può sfuggire, il rigore è certo, è chiaro. Non sono qui per protestare per denunciare su un vuoto normativo regolamentare. È ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 ottobre 2020) Beppeal termine di Inter-Parma 2-2: «C’è un vuoto normativo, regolamentare, il Var può intervenire solo in caso di chiaro ed evidente errore dell’arbitro. Ciò non giustifica che si debba assistere al susseguirsi di decisioni sbagliate. Si tratta di unin nostro favore, il Var, si crea situazioni di forte disagio. La nostra prestazione non è stata certo tra le più belle Il Var non può debellare gli errori, ma limitarli. Il supporto tecnologico serve a chiarire la situazione. Magari all’arbitro qualcosa può sfuggire, ilè certo, è chiaro. Non sono qui per protestare per denunciare su un vuoto normativo regolamentare. È ...

twFlavio51 : @TuttoMercatoWeb E no caro Marotta, questo non è un errore, il protocollo del VAR è stato seguito alla lettera. Non… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 L’attacco di Marotta: “C’è un palese rigore per noi! Denuncio il vuoto… - trecchinese : RT @realvarriale: Sullo scempio finora attuato con il ridotto, o addirittura inesistente utilizzo del #VAR in questa stagione #Marotta ha p… - tackleduro : RT @realvarriale: Sullo scempio finora attuato con il ridotto, o addirittura inesistente utilizzo del #VAR in questa stagione #Marotta ha p… - GrecoCrescenzo3 : RT @internewsit: Marotta: 'Inter meritava rigore netto! C'è un vuoto normativo nell'uso VAR' - -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta Var Marotta: «Il Var deve essere utilizzato, negato all'Inter un chiarissimo rigore ilnapolista Inter, Marotta si scaglia contro il VAR: "Condiziona i risultati. C'era rigore su Perisic"

Ai microfoni di Sky Sport, Marotta non ci sta e confessa tutta la sua frustrazione per il mancato utilizzo del VAR in occasione del possibile rigore per fallo su Perisic: "C'è un susseguirsi di ...

Marotta e l'arbitraggio di Inter-Parma: "C'era un chiaro rigore per noi"

Nel dopo gara a ‘Sky Sport’ Giuseppe Marotta, CEO della parte sportiva del club nerazzurro, ha criticato l’operato del Var e dell’arbitro nella sfida di San Siro. “Non voglio creare un alibi, perché ...

Ai microfoni di Sky Sport, Marotta non ci sta e confessa tutta la sua frustrazione per il mancato utilizzo del VAR in occasione del possibile rigore per fallo su Perisic: "C'è un susseguirsi di ...Nel dopo gara a ‘Sky Sport’ Giuseppe Marotta, CEO della parte sportiva del club nerazzurro, ha criticato l’operato del Var e dell’arbitro nella sfida di San Siro. “Non voglio creare un alibi, perché ...