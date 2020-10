Inter, Conte: «Prestazione sofferta. Scudetto? Le partite vanno vinte» (Di sabato 31 ottobre 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Parma Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Parma. Prestazione – «È stata una Prestazione sofferta per il risultato, non è la prima volta dove dominiamo la gara e rischiamo di perdere. Nel calcio se non fai gol non c’è partita. Abbiamo sbagliato tantissimo per l’ennesima volta, con tutto quel che creiamo dobbiamo fare più gol. Serve la determinazione che ha avuto il Parma. Non è la prima volta, le occasioni vanno sfruttate». Scudetto – «Le partite ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Antonio, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Parma Antonio, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Parma.– «È stata unaper il risultato, non è la prima volta dove dominiamo la gara e rischiamo di perdere. Nel calcio se non fai gol non c’è partita. Abbiamo sbagliato tantissimo per l’ennesima volta, con tutto quel che creiamo dobbiamo fare più gol. Serve la determinazione che ha avuto il Parma. Non è la prima volta, le occasionisfruttate».– «Le...

