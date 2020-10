Gp Emilia Romagna: Bottas in pole davanti a Hamilton, Leclerc settimo (Di sabato 31 ottobre 2020) IMOLA - Valtteri Bottas centra la pole position al termine del Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1 . Super tempo di 1'13"609 a Imola per il pilota finlandese della Mercedes che beffa il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 ottobre 2020) IMOLA - Valttericentra laposition al termine del Gran Premio dell'di Formula 1 . Super tempo di 1'13"609 a Imola per il pilota finlandese della Mercedes che beffa il ...

RegioneER : ??#CORONAVIRUS, ordinanza: dal 1^ al 24 novembre, centri commerciali chiusi il sabato e la domenica nel piacentino.… - sbonaccini : SANITÀ’: aiuto alle famiglie. Anche nel 2020 in @RegioneER le famiglie numerose non pagano nessun #ticket per prime… - RegioneER : #sanitàER CORONAVIRUS, l'aggiornamento: su 17.577 tamponi fatti, 1.763 nuovi positivi, di cui 929 asintomatici da c… - BremboBrakes : La frenata più impegnativa nelle qualifiche del GP Emilia Romagna è stata alla curva 18. I piloti delle monoposto c… - RaceFansUpdate : 2020 Emilia-Romagna Grand Prix grid | 2020 Emilia-Romagna Grand Prix: -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Coronavirus, l'aggiornamento: su 21.860 tamponi sono 1.545 nuovi positivi, di cui 741 asintomatici da controlli regionali Regione Emilia Romagna GP Emilia-Romagna, qualifiche: pole per Bottas! Un gran Gasly è 4°, Leclerc 7°

Notevole prestazione da parte del finlandese che nel finale ha soffiato la pole position a Lewis Hamilton, secondo davanti a Verstappen e Gasly. Settimo tempo per Leclerc, Vettel 14° ...

Formula 1, pagelle qualifiche GP Emilia Romagna: Leclerc determinato

GASLY – Non male. Col casco che omaggia Ayrton Senna, si piazza tra i migliori che partecipano al Campionato dei cosiddetti mortali. Si sta guadagnando, abbastanza velocemente, la possibilità di poter ...

Notevole prestazione da parte del finlandese che nel finale ha soffiato la pole position a Lewis Hamilton, secondo davanti a Verstappen e Gasly. Settimo tempo per Leclerc, Vettel 14° ...GASLY – Non male. Col casco che omaggia Ayrton Senna, si piazza tra i migliori che partecipano al Campionato dei cosiddetti mortali. Si sta guadagnando, abbastanza velocemente, la possibilità di poter ...