GF Vip, Paolo Brosio spoilera la data di chiusura: Elisabetta Gregoraci nel panico (Di sabato 31 ottobre 2020) Nemmeno 24 ore nella Casa del Grande Fratello Vip che ne abbiamo le scatole piene di Paolo Brosio. Dopo preghiere e teorie negazioniste, l’ex giornalista di Fede (cristiana) ha spoilerato la vera data di chiusura del reality show che si allunga di circa due mesi. GF Vip, Paolo Brosio spoilera la data di chiusura: EliGreg... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 31 ottobre 2020) Nemmeno 24 ore nella Casa del Grande Fratello Vip che ne abbiamo le scatole piene di. Dopo preghiere e teorie negazioniste, l’ex giornalista di Fede (cristiana) hato la veradidel reality show che si allunga di circa due mesi. GF Vip,ladi: EliGreg... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

RizziRes : RT @a_meluzzi: Google News - 'Sui tamponi qualcosa non torna'. La sparata di Paolo Brosio in diretta, a Canale 5 cala il gelo - blogtivvu : #GFVip, Paolo Brosio spoilera la data di chiusura: Elisabetta Gregoraci nel panico - 1ettoreb : Ecco: mancava sto cojone - alfreaudi : RT @a_meluzzi: Google News - 'Sui tamponi qualcosa non torna'. La sparata di Paolo Brosio in diretta, a Canale 5 cala il gelo - infoitcultura : GF Vip, le gravi parole di Paolo Brosio sul Covid -