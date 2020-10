Escursionista precipita per 200 metri: gravissimo (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb.

serenel14278447 : RT @Adnkronos: Montagna: escursionista precipita per 200 metri, gravissimo - StraNotizie : Montagna: escursionista precipita per 200 metri, gravissimo - Adnkronos : Montagna: escursionista precipita per 200 metri, gravissimo - NeveValanghe : Gran Sasso: precipita per 50 metri, grave escursionista - romasulweb : Escursionista romano precipita per 50 metri a Campo Imperatore, è grave -

Ultime Notizie dalla rete : Escursionista precipita Montagna: escursionista precipita per 200 metri, gravissimo Adnkronos Montagna: escursionista precipita per 200 metri, gravissimo

Attorno alle 14 la Centrale del Suem è stata allertata da due escursionisti che avevano perso di vista l'amico in Valle di San Lucano e non riuscivano più a trovarlo. I tre si trovavano tra Forcella C ...

Paura in montagna, scivola sulla neve e precipita per oltre 200 metri: escursionista recuperato con gravissimi politraumi

TABON AGORDINO (BL). Attorno alle 14 la Centrale del Suem è stata allertata da due escursionisti che avevano perso di vista l'amico in Valle di San Lucano e non riuscivano più a trovarlo. I tre si tro ...

Attorno alle 14 la Centrale del Suem è stata allertata da due escursionisti che avevano perso di vista l'amico in Valle di San Lucano e non riuscivano più a trovarlo. I tre si trovavano tra Forcella C ...TABON AGORDINO (BL). Attorno alle 14 la Centrale del Suem è stata allertata da due escursionisti che avevano perso di vista l'amico in Valle di San Lucano e non riuscivano più a trovarlo. I tre si tro ...