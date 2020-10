E’ morto Sean Connery | il primo iconico James Bond aveva 90 anni

Leggi su cineblog

(Di sabato 31 ottobre 2020) E’ scomparso all’età di 90 Sir. La BBC riporta che la triste notizia è stata confermata dalla famiglia dell’attore. L’attore scozzese era meglio conosciuto per aver interpretatonella serie cinematografica.è stata la prima star ad interpretare il ruolo di 007 sul grande schermo ed è apparso in sette film di successo. Nel 1998ha ricevuto un Oscar come miglior attore non protagonista per il suo ruolo di agente di polizia irlandese Jimmy Malone nel film The Untouchables – Gli intoccabili (1987) diretto da Brian De Palma.è stato nominato cavaliere dalla regina nel 2000 per il suo servizio all’industria dell’intrattenimento. Post in aggiornamento ...