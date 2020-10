Cantante rosso degli “Assalti Frontali” con 6 chili di droga | “Colpa del Covid | devo arrangiarmi” video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 31 ottobre 2020) «Io un cannone me lo merito e me lo fumo tutto subito…Ho la mia chilata d’erba e me ne faccio un vanto». Cantava così in una delle sue canzoni, Pol G, frontman del gruppo musicale gli Assalti Frontali. Ieri è stato arrestato al Pigneto per detenzione e spaccio di stupefacenti e condannato per direttissima a due anni. Il cinquantacinquenneromano, voceAssalti Frontali, è stato arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale in quanto trovato in possesso di oltre 6didetenuta nella sua abitazione nel quartiere Pigneto. L’andirivieni di persone nei pressi della palazzina in cui abita l’uomo, ha attirato l’attenzione delle Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano che, una volta acquisiti sufficienti ...