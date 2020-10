Bologna-Cagliari 3-2 | le pagelle di CalcioWeb | Barrow e le sue magie | Soriano è il rifinitore perfetto FOTO

gpazzaglia71 : Grande partita Bologna Cagliari. Bellissime squadre. Qualche bel giocatore. #Barrow #Svanberg - genovesergio76 : ?? Bologna, finalmente Barrow: doppietta e vittoria 3-2 sul Cagliari via @OneFootball. Leggilo qui: - palpitesfutbol : TERMINOU! Bologna [3] x [2] Cagliari Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 6ª Rodada 29 palpites nesta partida 23 (7… - LiveFootN : FT #SerieA Bologna 3-2 Cagliari 15' João Pedro (0-1) 45' Musa Barrow 47' Giovanni Simeone (1-2) 52' Roberto Soria… - ReezyIsMyName : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Result: Bologna 3-2 Cagliari #SSFootball -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Cagliari

Il Bologna torna alla vittoria e sconfigge in rimonta il Cagliari nel match valevole per la sesta giornata di Serie A. Al Dall'Ara è finita 3-2 per i felsinei, con la squadra di Mihajlovic che ...Il Bologna per uscire dalla crisi nera (4 sconfitte ed una vittoria nelle prime 5 giornate), il Cagliari per confermare l’ottimo momento (2 vittorie consecutive) e avvicinare le zone medio alte della ...