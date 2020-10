Zevi | in piazza con lavoratori spettacolo | hanno mi solidarietà

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma – “Sono sceso in, a Roma, per esprimere la mia vicinanza agli attori, alle maestranze, a tutte le lavoratrici e idel mondo dello, mobilitati in tutta Italia nell’ambito della manifestazione nazionale ‘l’assenza spettacolare’, che denunciano il rischio di perdere il lavoro a seguito delle misure dell’ultimo dpcm”. Cosi’ Tobia, presidente dell’Osservatorio “Roma! Puoi dirlo forte”, a margine della manifestazione che si e’ tenuta oggi inMontecitorio. “Questinon invocano, naturalmente, una riapertura generalizzata – osserva– ma sollecitano l’apertura di un’interlocuzione con le istituzioni e la ...