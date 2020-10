Testo e traduzione di A Beautiful Noise di Alicia Keys e Brandi Carlile, un invito appassionato a cambiare le cose (Di venerdì 30 ottobre 2020) A Beatiful Noise di Alicia Keys è probabilmente il messaggio definitivo di cui gli Stati Uniti hanno bisogno per riconoscere le proprie responsabilità. Il “bellissimo rumore” che dà il titolo al brano è quello della lotta, della promessa di un futuro migliore. Tra pochi giorni i cittadini saranno chiamati al voto e da tanti mesi gli artisti si sono attivati per invitare i propri follower a esercitare il loro diritto e dovere. A Beautiful Noise di Alicia Keys è stata presentata nella sera del 29 ottobre in esclusiva per lo show Every Vote Counts: A Celebration Of Democracy andato in onda sull’emittente CBS. La cantautrice si è esibita dal vivo insieme a Brandi Carlile in una ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) A Beatifuldiè probabilmente il messaggio definitivo di cui gli Stati Uniti hanno bisogno per riconoscere le proprie responsabilità. Il “bellissimo rumore” che dà il titolo al brano è quello della lotta, della promessa di un futuro migliore. Tra pochi giorni i cittadini saranno chiamati al voto e da tanti mesi gli artisti si sono attivati per invitare i propri follower a esercitare il loro diritto e dovere. Adiè stata presentata nella sera del 29 ottobre in esclusiva per lo show Every Vote Counts: A Celebration Of Democracy andato in onda sull’emittente CBS. La cantautrice si è esibita dal vivo insieme ain una ...

