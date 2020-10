Sondaggi, Zaia aggancia Conte in testa alla classifica dei leader più apprezzati. Più della metà degli intervistati ha fiducia nel governo (Di venerdì 30 ottobre 2020) La preoccupazione per il Covid torna a livelli altissimi tra la popolazione italiana, ma al contrario del marzo scorso l’apprezzamento verso il governo è in calo. Un trend che si riflette anche nella figura del premier Giuseppe Conte: nell’indice di gradimento dei leader realizzato da Demos negli ultimi giorni è stato agganciato al primo posto da Luca Zaia. Il presidente del Veneto nell’ultimo Sondaggio dell’Atlante Politico ha guadagnato 4 punti rispetto ad agosto. Il presidente del Consiglio ne ha persi 2 e ora sono appaiati al 58%: un consenso comunque elevato per Conte. Così come appare ancora alto il gradimento nei confronti del suo esecutivo, che piace al 55% degli intervistati. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) La preoccupazione per il Covid torna a livelli altissimi tra la popolazione italiana, ma al contrario del marzo scorso l’apprezzamento verso ilè in calo. Un trend che si riflette anche nella figura del premier Giuseppe: nell’indice di gradimento deirealizzato da Demos negli ultimi giorni è statoto al primo posto da Luca. Il presidente del Veneto nell’ultimoo dell’Atlante Politico ha guadagnato 4 punti rispetto ad agosto. Il presidente del Consiglio ne ha persi 2 e ora sono appaiati al 58%: un consenso comunque elevato per. Così come appare ancora alto il gradimento nei confronti del suo esecutivo, che piace al 55%. Il ...

La fiducia nei leader: Conte raggiunto da Zaia Il sondaggio analizza poi la fiducia nei leader politici. In testa c’è ancora Conte, che è però in calo (ben 16 punti in meno di marzo) e si attesta al ...

Il virus penalizza il governo e il premier Conte. E' quanto si evince dai sondaggi elettorali Demos&Pi realizzati per La Repubblica ...

