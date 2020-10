Schianto frontale tra due auto a Bari nella tarda serata: un 35enne lascia due bambini piccoli (Di venerdì 30 ottobre 2020) Drammatico incidente a Bari, fatale per un padre di famiglia. nella tarda serata di ieri, giovedì 29 ottobre, nel capoluogo pugliese (in via Napoli, per la precisione) due auto si sono scontrate frontalmente causando la morte sul colpo di un 35enne (Onofrio Ricupero, padre di due figli di uno e sei anni) e il grave … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 30 ottobre 2020) Drammatico incidente a, fatale per un padre di famiglia.di ieri, giovedì 29 ottobre, nel capoluogo pugliese (in via Napoli, per la precisione) duesi sono scontrate frontalmente causando la morte sul colpo di un(Onofrio Ricupero, padre di due figli di uno e sei anni) e il grave … L'articolo NewNotizie.it.

bari_times : Tragico incidente a Bari: schianto frontale in via Napoli, muore 35enne - Yogaolic : #Milano, schianto frontale tra Volante della polizia e un'auto: feriti 2 agenti e una donna - MaRiLiSa_AcC : RT @baritoday: Tragico incidente a Bari: schianto frontale in via Napoli, muore 35enne - baritoday : Tragico incidente a Bari: schianto frontale in via Napoli, muore 35enne - Trentin0 : LE FOTO - Lavis, autocarro invade la corsia opposta, nello schianto muore una donna. -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto frontale Tragico incidente a Bari: schianto frontale in via Napoli, muore 35enne BariToday Sinistro a Bari, schianto frontale tra due auto: una vittima

Un uomo di 35 anni è morto in un incidente a Bari: lo scontro frontale con un'altra vettura in via Napoli è stato per lui fatale.

Milano, schianto frontale tra Volante della polizia e un'auto: feriti 2 agenti e una donna

La corsa per cercare di fermare i due presunti ladri in azione. La "trappola" all'incrocio, lo schianto - violentissimo - e un'altra corsa, quella verso l'ospedale. Incidente giovedì sera in pieno ...

Un uomo di 35 anni è morto in un incidente a Bari: lo scontro frontale con un'altra vettura in via Napoli è stato per lui fatale.La corsa per cercare di fermare i due presunti ladri in azione. La "trappola" all'incrocio, lo schianto - violentissimo - e un'altra corsa, quella verso l'ospedale. Incidente giovedì sera in pieno ...