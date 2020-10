PS5 | a sorpresa nove giochi Ubisoft non saranno retrocompatibili?

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 30 ottobre 2020) La lista deinonsu PlayStation 5 potrebbe allargarsi: ora all'appello ci sarebberotargatiche a quanto pare non potranno essere riprodotti sulla console next-gen.Bisogna tenere presente che nessuno di questiè elencato nella lista che aveva fatto Sony qualche tempo fa suinon. Attualmente quindi non si capisce se questinon funzioneranno del tutto sulla console next-gen o semplicemente non riceveranno alcun aggiornamento delle prestazioni.Ad ogni modo ecco quanto riportato da: "Su PlayStation 5, tutti ieccetto questi: Assassin's Creed ...