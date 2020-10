Grecia, terremoto violentissimo sul mare: ora si teme il peggio (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un violentissimo terremoto ha colpito le isole della Grecia, con epicentro in mare: adesso il timore degli esperti è un altro Un terremoto di magnitudo magnitudo 7.0 (6.9 secondo i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da AntonioP su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 30 ottobre 2020) Unha colpito le isole della, con epicentro in: adesso il timore degli esperti è un altro Undi magnitudo magnitudo 7.0 (6.9 secondo i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da AntonioP su BlogLive.it.

SkyTG24 : Forte terremoto tra Grecia e Turchia, scossa di magnitudo 7.0. Diretta - Corriere : Forte terremoto di magnitudo 6.7 tra la Grecia e la Turchia - fanpage : Terremoto in Grecia, violenta scossa di magnitudo 7: edifici crollati a Smirne - carmen100000 : RT @RadioSavana: Terremoto tra Grecia e Turchia, diversi crolli e tsunami. #RadioSavana - francoamicucci1 : RT @twittopolis: Ci mancava anche questo forte terremoto in Grecia e Turchia con relativo tsunami per completare il 2020 -