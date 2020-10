GF Vip, ennesimo colpo di scena: arriva una decisione poco prima della puntata (Di venerdì 30 ottobre 2020) GF Vip, arriva l’ennesimo colpo di scena: una decisione importante è stata presa prima della puntata di questa sera. Vediamo quale Un colpo di scena è arrivato poco prima della diretta del venerdì, quella di oggi 30 ottobre. La questione è relativa ai nominati della serata. Che sono sei e sono Francesco Oppini, Guenda Goria, … L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 30 ottobre 2020) GF Vip,l’di: unaimportante è stata presadi questa sera. Vediamo quale Unditodiretta del venerdì, quella di oggi 30 ottobre. La questione è relativa ai nominatiserata. Che sono sei e sono Francesco Oppini, Guenda Goria, … L'articolo proviene da Leggilo.org.

CryptoF11467570 : @RadioSavana l'ennesimo makopetano barbone. adesso va internato, curato, nutrito, pagato,in più una casa popolare t… - scusatelasobri1 : Elisabetta Gregoraci, rivolgendosi alla telecamera, ha lanciato l’ennesimo messaggio in codice al fidanzato segreto… - generacomplotti : RT @Mimmino62: L'ennesimo vip che per lavorare deve dichiarare di avere il covid. Fake news! Gerry Scotti: «Ho il Covid, sono a casa sotto… - Mimmino62 : L'ennesimo vip che per lavorare deve dichiarare di avere il covid. Fake news! Gerry Scotti: «Ho il Covid, sono a c… - Heidy_VIP_ : @pumpkinfield Sono nella tua stessa situazione. Mi è passato l'ennesimo raffreddore e ho tutto il naso scorticato ?? -