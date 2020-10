Enrico Mentana, indiscreto TgLa7 su Giuseppe Conte: "Quando annuncerà il lockdown", segnatevi questa data (Di venerdì 30 ottobre 2020) ' L'annuncio del lockdown potrebbe arrivare già mercoledì prossimo , Quando Giuseppe Conte parlerà alla Camera'. Così Enrico Mentana ha aperto il Tg di La7, offrendo un'indiscrezione importante sulle prossime mosse del premier. Secondo il direttore la serrata nazionale - anche se 'light' sull'esempio di Francia e Germania - è ormai inevitabile: ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) ' L'annuncio delpotrebbe arrivare già mercoledì prossimo ,parlerà alla Camera'. Cosìha aperto il Tg di La7, offrendo un'indiscrezione importante sulle prossime mosse del premier. Secondo il direttore la serrata nazionale - anche se 'light' sull'esempio di Francia e Germania - è ormai inevitabile: ...

Così Enrico Mentana ha aperto il Tg di La7, offrendo un'indiscrezione importante sulle prossime mosse del premier. Secondo il direttore la serrata nazionale - anche se "light" sull'esempio di Francia ...

