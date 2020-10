Elisa De Panicis Instagram | pazzesca in stile “sirenetta dei mari” | «Sei magica!»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 30 ottobre 2020) In questi giorni l’affascinanteDeè in Messico, come si può leggere dai suoi numerosi post. Poche ore fa sul suo profiloha pubblicato uno scatto in spiaggia che ha completamente catturato l’attenzione dei suoi numerosi followers (oltre un milione). L’ex volto noto del Grande Fratello Vip può vantare un fisico decisamente perfetto. Le sue “grazie” esplosive continuano ad affascinare i fan. Il suo ultimo post in“sirenetta dei mari” ha regalato ottimi spunto alla fervida immaginazione degli ammiratori. Il post, infatti, è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da una marea di like e commenti. Leggi anche –> Mila SuarezDebacio a ...