Doc-Nelle tue mani: Doc scava nel passato, nel presente c'è Giulia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un po' di delusione per la terza puntata di Doc-Nelle tue mani andata in onda ieri con un solo episodio. Ma vi avevamo avvisato, sarà così anche per le prossime settimane! Vi ricordiamo che gli episodi rimasti di Doc-Nelle tue mani, per la seconda parte, sono 8. Ne abbiamo visti 2 la prima puntata, 2 nella seconda e ieri sera uno solo nella terza. Ne restano quindi altri tre! Altre tre serate in compagnia di Doc, con un solo episodio in prime time. Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà nell'episodio 14 in onda il 5 novembre 2020 su Rai 1. Come avrete visto, il dottor Fanti, ha capito che nel caso in cui stava seguendo prima di perdere la memoria, c'era qualcosa di strano. Ha deciso di andare avanti nella ricerca che riguarda la sperimentazione del farmaco ed è ...

