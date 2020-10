Coronavirus | Rezza | “L’epidemia galoppa | 10% di positivi sul totale dei tamponi effettuati”

(Di venerdì 30 ottobre 2020) “La percentuale deisuieffettuati supera il 10% e non è un buon indicatore. Indica che l’epidemia, che il virus circola in maniera abbastanza veloce”. Così Gianni, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, al monitoraggio settimanale Iss-ministero, precisando che i casisono 31.084 e rilevando che “il numero diè ancora aumentato a 215.085 da 201.452 di ieri, continua questo trend, stiamo aumentando la capacità di farein maniera veramente ottima, rilevante”. L'articolo: “L’epidemia, 10% disul...

Il Fatto Quotidiano

Sono 31.084 i casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (giovedì erano 26.831). E' la cifra più alta da inizio pandemia. Nuovo record di tamponi effettuati, pari a 215.085. Il minis ..."Aumenta il numero di positivi al tampone" per Coronavirus. La percentuale è superiore al 10% e questo non è un buon indicatore. Di fatto la percentuale è relativamente elevata, quindi questo è un ind ...