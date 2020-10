Conegliano-Cuneo, Serie A1 Femminile 2020/2021: data, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’Imoco Volley Conegliano ospita la Bosca S. Bernardo Cuneo: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming l’anticipo della nona giornata di andata della Serie A1 Femminile 2020/2021. Dopo il rinvio del match del turno infrasettimanale, Cuneo è attesa dalla difficile sfida sul campo di Conegliano, leader della classifica che nella partita contro Firenze ha mostrato le prime difficoltà in stagione. L’appuntamento è per domenica 1 novembre alle ore 17:00. La partita sarà visibile in diretta streaming su LVF TV, il canale a pagamento della Lega Volley Femminile ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’Imoco Volleyospita la Bosca S. Bernardo: eccoe come vedere intv el’anticipo della nona giornata di andellaA1. Dopo il rinvio del match del turno infrasettimanale,è attesa dalla difficile sfida sul campo di, leader della classifica che nella partita contro Firenze ha mostrato le prime difficoltà in stagione. L’appuntamento è per domenica 1 novembre alle ore 17:00. La partita sarà visibile insu LVF TV, il canale a pagamento della Lega Volley...

L’Imoco Volley Conegliano ospita la Bosca S. Bernardo Cuneo: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming l’anticipo della nona giornata di andata della Serie A1 Femminile 2020/2021. Dopo ...

Due anticipi e due rinvii nella 9a giornata

In formazione evidentemente rimaneggiata, con il supporto di alcune atlete della propria B2, il team di Andrea Pistola farà visita all’Imoco Volley Conegliano, capolista imbattuta. « Sappiamo che ...

In formazione evidentemente rimaneggiata, con il supporto di alcune atlete della propria B2, il team di Andrea Pistola farà visita all'Imoco Volley Conegliano, capolista imbattuta. « Sappiamo che ...