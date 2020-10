Ceferin: «Ho dubbi sul fuorigioco per uno o due centimetri» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il presidente della Uefa Ceferin è intervenuto a SportLab organizzato da Corriere dello sport e Tuttosport e ha parlato anche del Var e della nuove regole. Sio era già espresso contro il fuorigioco millimetrico. E lo ha ribadito. «Il Var? Per me ci sono seri dubbi sul fuorigioco di uno o due centimetri». Ha allargando il discorso sul Var. «In alcune leghe (secondo il Corriere dello sport il riferimento è all’Italia) viene fermato il gioco per troppi minuti, questo non è positivo per il calcio. Per me ci sono seri dubbi anche su come interpretare il fallo di mano o sul portiere che durante il calcio di rigore viene sanzionato se oltrepassa la linea di porta di pochi centimetri». L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il presidente della Uefaè intervenuto a SportLab organizzato da Corriere dello sport e Tuttosport e ha parlato anche del Var e della nuove regole. Sio era già espresso contro ilmillimetrico. E lo ha ribadito. «Il Var? Per me ci sono serisuldi uno o due». Ha allargando il discorso sul Var. «In alcune leghe (secondo il Corriere dello sport il riferimento è all’Italia) viene fermato il gioco per troppi minuti, questo non è positivo per il calcio. Per me ci sono serianche su come interpretare il fallo di mano o sul portiere che durante il calcio di rigore viene sanzionato se oltrepassa la linea di porta di pochi». L'articolo ...

