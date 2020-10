Aumento pensione invalidità | arretrati in automatico e soglia 1 000 euro Istruzioni Inps

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Molti dubbi ancora da parte degli utenti sull’di invalidità 2020, o meglio sul pagamento degli incrementi. Inizia a novembre si sa. E sempre da questo mese dovrebbero anche essere riconosciuti gli. Perchè la circolareche dava il via all’incremento al milione ha specificato bene che questoentra in vigore in modo retroattivo da luglio 2020, per chi lo riceve in. Ecco perchè l’assegno di novembre sarà bello ricco: traeffettivo del mese in corso, maggiorato di tutti glispettanti. A tal proposito, con l’ultimo messaggio del 28 ottobre, l’ha voluto fare alcune precisazioni, sia sul pagamento degli ...