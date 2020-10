Vuelta a España 2020 | Sam Bennett concede il bis! Vittoria netta davanti ad Ackermann e Thijssen 6° Mareczko

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Doppietta di Samallaa España! Seconda volata trionfante per l’irlandese della Deceuninck-Quick Step sul traguardo di Aguilar de Campoo. Volata perfetta da parte della maglia verde del Tour de France e della corazzata belga, che hanno amministrato molto bene il tortuoso finale odierno. Secondo posto per il tedesco Pascal(Bora-Hansgrohe), partito troppo presto. Terzo il giovane belga Gerben(Lotto Soudal). Sesto posto in rimonta per l’azzurro Jakub(CCC). Tutto invariato in classifica generale con la leadership di Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Pronti via, ed ecco che arriva subito la fuga del giorno composta da soli due corridori: lo spagnolo Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) e il ...