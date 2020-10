Tuchel: «Neymar? Problema agli adduttori, ma…» – VIDEO (Di giovedì 29 ottobre 2020) Thomas Tuchel ha parlato al termine di Basaksehir-PSG Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita di Champions League contro il Basaksehir; match dove si è infortunato Neymar. «Si tratta degli adduttori, spero non sia un infortunio vero e proprio. Ha sentito qualcosa di strano, non era del tutto libero. Non ho parlato col medico, forse dovremo aspettare i risultati della risonanza». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Thomasha parlato al termine di Basaksehir-PSG Thomas, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita di Champions League contro il Basaksehir; match dove si è infortunato. «Si tratta degli, spero non sia un infortunio vero e proprio. Ha sentito qualcosa di strano, non era del tutto libero. Non ho parlato col medico, forse dovremo aspettare i risultati della risonanza». Leggi su Calcionews24.com

Tuchel: «Neymar? Problema agli adduttori, ma…» – VIDEO Calcio News 24

Tuchel worried over Neymar injury

Thomas Tuchel says Neymar 'felt uncomfortable' in Paris Saint Germain's win over Istanbul Basaksehir and is hoping the injury is not too serious. - Sky Sport HD ...

Thomas Tuchel says Neymar 'felt uncomfortable' in Paris Saint Germain's win over Istanbul Basaksehir and is hoping the injury is not too serious.