Tommaso Zorzi | la finta lite con Tommaso Stefania Orlando e la reazione delle Rutas video

Leggi su gossipblog

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Poche ore fa,, tra i più amati della casa del ‘Grande Fratello Vip’, hanno dato vita ad una: “Fan***o! Ma io non lo so. Dire stronzo, ma dire stronzo non è niente. Sei un testa di coso! Si vede proprio che non te ne frega un ca**o della gente a te. Pensi sempre a te, ai ca**i tuoi, sempre concentrato su di te e non te ne frega niente di me e degli altri. Uno str**zo. E no, adesso mi sono rotta. Tommy di qua, Tommy di là, ma è uno str***o, ok? Veramente, no veramente. Tommy questa veramente me la paghi. Una cosa così tu non la dovevi fare. Capisci? Perché tu pensi sempre ai c***i tuoi! Sempre”....