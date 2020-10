Tebas sulla Superlega | “Le cose clandestine non mi piacciono Non se ne discute seriamente”

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il presidente della Liga spagnola Javierha parlato alla maratona digitale SportLab organizzata da Corriere dello Sport e Tuttosport sul possibile piano B per concludere il campionato nel caso in cui la pandemia non consenta di portarlo a termine “Non è una nostra idea, noi pensiamo solo a terminare il campionato regolarmente. Non possiamo essere costantemente in discussione su questo tema perché altrimenti ci sarebbero ripercussioniregolarità del campionato stesso. Con le rigorose precauzioni che stiamo adottando possiamo terminare regolarmente il campionato”. L’importanza della permanenza di Messi al Barcellona? “Avere i migliori è sempre importante, penso a Messi, Guardiola, Ronaldo, Klopp… Di conseguenza trattenere Messi è stato importante per la Liga. Noi stiamo ...

napolista : #Tebas sulla #Superlega: “Le cose clandestine non mi piacciono” Il presidente della Liga spagnola alla maratona dig… - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: #Tebas: Florentino #Perez dietro #Bartomeu nell’annuncio sulla #Superlega - sportli26181512 : #Governance #Notizie Tebas: Perez dietro Bartomeu nell’annuncio sulla Superlega: Javier Tebas, presidente della Lig… - CalcioFinanza : #Tebas: Florentino #Perez dietro #Bartomeu nell’annuncio sulla #Superlega - clikservernet : Tebas, pres. Liga: “Bartomeu con l’uscita sulla Superlega dimostra ignoranza. Una triste fine per lui” -

Ultime Notizie dalla rete : Tebas sulla

“La Superlega? No, non la vedo all’orizzonte. Le cose clandestine non mi piacciono. Magari alcuni ne stanno parlando al bancone di un bar, ma non è una discussione che sta andando avanti seriamente. E ...ROMA - "Se mi piacerebbe che Ronaldo tornasse in Spagna? Certo che sì, ma come tanti altri giocatori. Penso allo stesso Neymar per esempio. Vale anche per Messi. Avere nel nostro campionato i migliori ...