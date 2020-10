Sgarbi non indossa la mascherina alla Camera: espulso dall’Aula (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'articolo Sgarbi non indossa la mascherina alla Camera: espulso dall’Aula MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'articolononladall’Aula MeteoWeb.

Agenzia_Ansa : La provocazione di Sgarbi: una tavolata contro il #dpcm. Scrive su facebook: 'Qui i decreti di Conte non hanno alcu… - VittorioSgarbi : Noi non ci fermiamo. “I Mille di Sgarbi” avanzano. Rimane confermata l’inaugurazione della rassegna il 12 dicembre… - dellorco85 : G: '...ma scusi Sallusti ma chi dovrebbe andare a casa?' S: 'il Governo. Ma non ce l'ho con il Governo...' Meno ma… - PozzifPozzi : Coronavirus, Fico richiama Sgarbi in Aula: 'Deve mettere la mascherina'. Lui replica: 'Fascista'… - lamaschera4 : RT @Antiogu60: SGARBI IN MEZZO ALLA FOLLA INCITA LA PROTESTA ? “Restate aperti, non possono farvi niente!” Il Pregiudicato CAPRA, nonché di… -