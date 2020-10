Sgarbi espulso di nuovo dalla Camera e portato via di peso: “Così alleno i commessi” (Video) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott – Bagarre alla Camera, con Vittorio Sgarbi che è stato portato via di peso dai commessi per la seconda volta in pochi mesi. “Criminali”, urla il critico d’arte mentre viene accompagnato fuori dall’Aula. Sgarbi è stato espulso dopo che era stato richiamato più volte perché senza mascherina mentre parlava il vicepresidente Maria Edera Spadoni. “Sono stato nuovamente espulso dall’aula di Montecitorio. Mi hanno ancora portato via di peso. Sia chiaro: lo faccio per tenere allenati i commessi…”. Così Sgarbi ha commentato, su Twitter, l’episodio di cui è stata protagonista. Il parlamentare del Gruppo Misto in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott – Bagarre alla, con Vittorioche è statovia didai commessi per la seconda volta in pochi mesi. “Criminali”, urla il critico d’arte mentre viene accompagnato fuori dall’Aula.è statodopo che era stato richiamato più volte perché senza mascherina mentre parlava il vicepresidente Maria Edera Spadoni. “Sono stato nuovamentedall’aula di Montecitorio. Mi hanno ancoravia di. Sia chiaro: lo faccio per tenere allenati i commessi…”. Cosìha commentato, su Twitter, l’episodio di cui è stata protagonista. Il parlamentare del Gruppo Misto in ...

giornalettismo : #Sgarbi nuovamente espulso di peso dall'aula durante la discussione sul #ddlZan - Adnkronos : #Sgarbi senza mascherina alla Camera, espulso - Affaritaliani : Sgarbi non indossa la mascherina alla Camera. Espulso dall'aula - celestinoceles7 : RT @RadioSavana: Bufera in Parlamento, Vittorio Sgarbi rifiuta di mettere la mascherina e viene espulso. Portato via con la forza, inaccett… - tusciaweb : Sgarbi espulso dalla camera, “La maggioranza non tollera il dissenso” Roma - Il critico d'arte e sindaco di -