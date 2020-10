Pavia, due morti travolti da un’auto: aspettavano il bus (Di venerdì 30 ottobre 2020) Pavia, due persone sono morte travolte da un’auto mentre erano ferme ad aspettare il bus: alla guida c’era un 86enne Pesante bilancio per un incidente stradale avvenuto oggi nella frazione di Tre Re di Cava Manara, appena fuori Pavia. Un’auto è piombiata su alcune persone che erano in attesa del bus alla pensilina e le … L'articolo Pavia, due morti travolti da un’auto: aspettavano il bus proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020), due persone sono morte travolte da un’auto mentre erano ferme ad aspettare il bus: alla guida c’era un 86enne Pesante bilancio per un incidente stradale avvenuto oggi nella frazione di Tre Re di Cava Manara, appena fuori. Un’auto è piombiata su alcune persone che erano in attesa del bus alla pensilina e le … L'articolo, dueda un’auto:il bus proviene da Inews.it.

repubblica : Focolaio di Covid in una scuola primaria di Pavia: chiusa per due settimane, 200 studenti e 35 tra insegnanti e bid… - Piergiulio58 : Pavia, anziano perde il controllo dell’auto e travolge gente alla pensilina: due morti.???? - tignusel : ma #Arcuri dice che la #scuola non fa crescere i #contagi #Pavia focolaio Scuola Pascoli: 200 alunni e maestre a ca… - _solo_ros_ : Pavia, 85enne sbanda con l'auto ed investe 4 persone alla fermata del bus. Due di queste sono morte di #COVID19.... - valentinadigrav : RT @repubblica: Focolaio di Covid in una scuola primaria di Pavia: chiusa per due settimane, 200 studenti e 35 tra insegnanti e bidelli in… -

Ultime Notizie dalla rete : Pavia due Pavia, due bimbi positivi nei nidi IL GIORNO ‘Ndrangheta, sequestro da 50 milioni di euro. Così con società cartiere all’estero si riciclavano i soldi sporchi

In riva allo Stretto, nella città di Reggio Calabria, ci sarebbe stata una folta schiera di imprenditori che ha fruito dei servizi offerti dalla 'ndrangheta ...

Focolaio in un convento a Pavia: 13 suore morte, 27 ricoverate

Il centro sociale ‘Padre Francesco Pianzola’ di Mortara è il più grande focolaio di Covid-19 della provincia di Pavia ...

In riva allo Stretto, nella città di Reggio Calabria, ci sarebbe stata una folta schiera di imprenditori che ha fruito dei servizi offerti dalla 'ndrangheta ...Il centro sociale ‘Padre Francesco Pianzola’ di Mortara è il più grande focolaio di Covid-19 della provincia di Pavia ...