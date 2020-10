Paola Perego positiva al covid 19 | tra una settimana debutta il suo nuovo programma

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 29 ottobre 2020)è risultataal19. L’annuncio è arrivato direttamente dalla conduttrice che ha scelto i social, come hanno fatto anche Gerry Scotti e Carlo Conti per dare le ultime notizie sulle loro condizioni di salute. Gerry al momento si trova in casa ma è l’unico dei tre ad avere molti sintomi del19, dalla febbre alta alla tosse molto forte.e Carlo invece stanno abbastanza bene. Conti infatti domani sera sarà persino in diretta da casa sua ( e sarà più che interessante vedere come farà) per condurre il torneo di Tale e quale show.AL19: LE SUE PAROLE SUI SOCIAL Le parole di ...