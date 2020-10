Omicidio gay ad Alessandria | uomo uccide il marito con 30 coltellate | poi esce con gli amici

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Casale Monferrato, 29 ott – Trentainflitte con una ferocia inaudita. Così Luca Meloni, 43enne di Cagliari ma residente a Casale Monferrato, () ha ucciso ilsuo coetaneo Fabio Spiga. Reo confesso, dietro all’efferato delitto si celerebbero futili motivazioni riferibili a gelosie, debiti e sospetti di tradimento. Secondo quanto riportato da Il Corriere, fonti della polizia impegnata in queste ore nelle indagini riportano che il delitto si sarebbe consumato due giorni fa, ma solo nella mattinata di mercoledì 28 ottobre sarebbe emersa la verità, in seguito alla confessione di Meloni. «Venite, ho ucciso mio», queste le sue parole durante la telefonata alle forze dell’ordine. La discussione Secondo una prima ricostruzione dei ...

La gelosia parrebbe essere il movente. La città di Casale Monferrato è sotto shock.