Notizie Juve: Pirlo non ingrana, Allegri è un rimpianto? (Di giovedì 29 ottobre 2020) Piccola premessa: a me il calcio di Allegri non piaceva… mi piacevano le vittorie e i titoli, che era quello che la proprietà e la società ogni anno chiede: titoli, scudetto in primis MA tutti i nodi vengono al pettine e stanno venendo proprio tutti. Il grande vincitore fino ad oggi sempre e ancora di più? Massimiliano Allegri. Lo ripeto a me il suo calcio non piaceva, ma era "terribilmente" vincente almeno in Italia e comunque in Europa con lui 2 finali di CL le abbiamo raggiunte e perse (perchè più di così onestamente non si poteva fare, con i giocatori che avevamo, certo qualche errore è stato fatto ma i titoli e i cammini in CL sono oggettivi e sotto gli occhi di tutti). La società ha sempre operato, oggi lo si capisce un po' per scarsità di mezzi ...

