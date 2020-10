Migranti: Oim, naufragio in Senegal, almeno 140 morti (Di giovedì 29 ottobre 2020) (ANSA) - ROMA, 29 OTT - almeno 140 persone sarebbero morte al largo del Senegal nel naufragio di una imbarcazione di Migranti, avvenuto la scorsa settimana. Lo riferisce l'Organizzazione ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) (ANSA) - ROMA, 29 OTT -140 persone sarebbero morte al largo delneldi una imbarcazione di, avvenuto la scorsa settimana. Lo riferisce l'Organizzazione ...

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, Oim: 140 morti in naufragio al largo della coste Senegal #OIM - MediasetTgcom24 : Migranti, Oim: 140 morti in naufragio al largo della coste Senegal #OIM - michela_desanti : RT @nigrizia: Mentre oggi siamo tutti concentrati a respingere i #migranti, tra 30 anni, con un Occidente in declino, faremo a gara per tro… - LuigiaFio : RT @nigrizia: Mentre oggi siamo tutti concentrati a respingere i #migranti, tra 30 anni, con un Occidente in declino, faremo a gara per tro… - Vonagel : RT @nigrizia: Mentre oggi siamo tutti concentrati a respingere i #migranti, tra 30 anni, con un Occidente in declino, faremo a gara per tro… -