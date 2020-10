Mauro Corona torna in tv da Daria Bignardi: “Ci tenevo e ci tengo ancora” (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Mi manca il programma, mi ero affezionato a Bianca Berlinguer. È un lavoro a cui tenevo e tengo ancora. Nonostante le cadute di stile, le cafonate, sono una persona onesta per cui avrei voluto almeno una possibilità per poter chiedere scusa il martedì in quella trasmissione che è stata il luogo del misfatto. Purtroppo non mi è stato possibile, mi bastava almeno una possibilità perché le scuse vanno fatte in pubblico dove si è sbagliato”, ha dichiarato Mauro Corona a L’Assedio, programma in onda su Nove condotto da Daria Bignardi. In diretta lo scrittore a Cartabianca su Rai3, dove era ospite ogni settimana, aveva dato della “gallina” alla Berlinguer, colpevole di averlo ripreso dopo una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Mi manca il programma, mi ero affezionato a Bianca Berlinguer. È un lavoro a cuiancora. Nonostante le cadute di stile, le cafonate, sono una persona onesta per cui avrei voluto almeno una possibilità per poter chiedere scusa il martedì in quella trasmissione che è stata il luogo del misfatto. Purtroppo non mi è stato possibile, mi bastava almeno una possibilità perché le scuse vanno fatte in pubblico dove si è sbagliato”, ha dichiaratoa L’Assedio, programma in onda su Nove condotto da. In diretta lo scrittore a Cartabianca su Rai3, dove era ospite ogni settimana, aveva dato della “gallina” alla Berlinguer, colpevole di averlo ripreso dopo una ...

giornali_it : Mauro Corona: “Mi manca la Berlinguer e Cartabianca, volevo scusarmi ma non è stato possibile” #29ottobre… - PLaFaina : Estiquaatsi Mauro Corona a l'Assedio: ''Mi manca Bianca Berlinguer, non ho avuto modo di chiederle scusa''… - Italia_Notizie : Mauro Corona: ''Mi manca Bianca Berlinguer, non ho avuto modo di chiederle scusa'' - repubblica : RT @RepubblicaTv: Mauro Corona a l'Assedio: ''Mi manca Bianca Berlinguer, non ho avuto modo di chiederle scusa'': Mauro Corona ospite di Da… - repubblica : Mauro Corona: ''Mi manca Bianca Berlinguer, non ho avuto modo di chiederle scusa'' -