Mancini | «Moralismo sul calcio | chi dice che non è essenziale vive in altro mondo»

"Speriamo che il Covid-19 finisca presto e il calcio torni alla normalità, non se ne può più". Lo ha dichiarato il ct dell'Italia Roberto Mancini, durante un'intervista a SportLab, l'evento digitale dedicato al futuro dell'industria dello sport per i 75 anni di Tuttosport e Corriere dello Sport-Stadio. "Il Covid ci sta distruggendo. Fosse per me, …

Lo ha dichiarato il Ct della nazionale, Roberto Mancini, intervenuto a “Sport Lab ... Questo aiuterebbe i club. C’è del moralismo nel dire che il calcio deve fermarsi. Quelli che dicono che il calcio ...

Mancini: "I centravanti per l'Europeo sono già decisi"

TORINO - Il Ct della nazionale, Roberto Mancini, è intervenuto a “Sport Lab, il futuro dell’industria e dello sport”, la maratona digitale di Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport per festeggiare i ...

Lo ha dichiarato il Ct della nazionale, Roberto Mancini, intervenuto a "Sport Lab ... Questo aiuterebbe i club. C'è del moralismo nel dire che il calcio deve fermarsi. Quelli che dicono che il calcio ...