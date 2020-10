Inter, problemi per Lukaku. A rischio per sfide con Parma e Real Madrid (Di giovedì 29 ottobre 2020) La trasferta in quel di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk non ha lasciato in dote all' Inter solo tanto rammarico per le occasioni da gol sprecate per portarsi a casa l'Intera posta in palio, ma pure ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) La trasferta in quel di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk non ha lasciato in dote all'solo tanto rammarico per le occasioni da gol sprecate per portarsi a casa l'a posta in palio, ma pure ...

capuanogio : #Sensi ha saltato la 30^ su 59 possibili per problemi fisici #Inter - cri874 : @fcin1908it Anche l'inter ha i suoi problemi....ora si è fermato anche lukaku...pultroppo l'inter non ha un sostituto.... - fcin1908it : Di Gennaro: 'La Juve ha problemi, l'Inter non può fallire. Eriksen è quasi ai margini' - - LucaAndreu : RT @Yuro_23: Giustamente Conte ti chiede un vice lukaku da 1 anno e mezzo per non avere questi problemi e noi giustamente andiamo a prender… - Yuro_23 : Giustamente Conte ti chiede un vice lukaku da 1 anno e mezzo per non avere questi problemi e noi giustamente andiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter problemi Inter, problemi per Lukaku: salta il Parma, a rischio per Madrid Goal.com Inter, problemi per Lukaku. A rischio per sfide con Parma e Real Madrid

I nerazzurri fanno sapere che l'attaccante ex United ha accusato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra nel corso della gara con lo Shakhtar Donetsk ...

L'Inter trema: problemi per Lukaku

Sport - Romelu Lukaku ha accusato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra, l'attaccante salterà sicuramente Inter-Parma.. Gli esami a cui si è sottoposto Lukaku hanno ...

I nerazzurri fanno sapere che l'attaccante ex United ha accusato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra nel corso della gara con lo Shakhtar Donetsk ...Sport - Romelu Lukaku ha accusato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra, l'attaccante salterà sicuramente Inter-Parma.. Gli esami a cui si è sottoposto Lukaku hanno ...