Grande Fratello Vip: aereo per Tommy, Stefania e le Rutas ma Dayane la prende malissimo (VIDEO) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di messaggi aerei. Stamane sul cielo della residenza più spiata di Cinecittà ne sono arrivati alcuni, tra cui uno per la stanza blu composta da Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, scatenando l'invidia di un paio di coinquilini. Grande Fratello Vip, aereo per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

