Giappone, commercio al palo ma recupera sentiment consumatori (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Consumi ancora giù in Giappone a settembre, ma il recupero della fiducia dei consumatori alimenta la speranza di un recupero del commercio ad ottobre. E’ quanto emerge da alcuni dati pubblicati oggi. Le vendite al dettaglio sono scivolate dell’8,7% su base annuale, secondo i dati del Ministero del commercio e dell’Industria (METI), dopo il -1,9% di settembre, facendo peggio del consensus (-7,7%). Su base mensile le vendite sono calate dello 0,1%, dopo il balzo del 4,6% registrato il mese precedente. Quanto alle vendite all’ingrosso, riportano un -14,8% su anno ed un +3,1% su mese. Le vendite totali hanno evidenziato così un decremento del 12,8% tendenziale e un aumento del 4,9% congiunturale. Nel frattempo è migliorato il sentiment dei ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Consumi ancora giù ina settembre, ma il recupero della fiducia deialimenta la speranza di un recupero delad ottobre. E’ quanto emerge da alcuni dati pubblicati oggi. Le vendite al dettaglio sono scivolate dell’8,7% su base annuale, secondo i dati del Ministero dele dell’Industria (METI), dopo il -1,9% di settembre, facendo peggio del consensus (-7,7%). Su base mensile le vendite sono calate dello 0,1%, dopo il balzo del 4,6% registrato il mese precedente. Quanto alle vendite all’ingrosso, riportano un -14,8% su anno ed un +3,1% su mese. Le vendite totali hanno evidenziato così un decremento del 12,8% tendenziale e un aumento del 4,9% congiunturale. Nel frattempo è migliorato ildei ...

Accadde_Oggi : 1988 – In Giappone, il Sega Mega Drive viene messo in commercio #AccaddeOggi - Giorning : 29 ottobre 1988 In Giappone viene messo in commercio il Sega Mega Drive - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 29 Ottobre 1988 ? In Giappone, il Sega Mega Drive viene messo in commercio - sulsitodisimone : 29 Ottobre 1988 ? In Giappone, il Sega Mega Drive viene messo in commercio - TorciaPolitica : RT @agenzia_nova: #Giappone #RegnoUnito L'accordo bilaterale di libero scambio post #Brexit apre la strada all'attuazione il primo gennaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone commercio Giappone, commercio al palo ma recupera sentiment consumatori Il Messaggero Giappone: in settembre vendite retail calate dell'8,7% annuo

Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria, in settembre le vendite al dettaglio sono calate in Giappone dell'8,7 annuo, in deciso peggioramento rispetto al d ...

Giappone, commercio al palo ma recupera sentiment consumatori

Consumi ancora giù in Giappone a settembre, ma il recupero della fiducia dei consumatori alimenta la speranza di un recupero del commercio ...

Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria, in settembre le vendite al dettaglio sono calate in Giappone dell'8,7 annuo, in deciso peggioramento rispetto al d ...Consumi ancora giù in Giappone a settembre, ma il recupero della fiducia dei consumatori alimenta la speranza di un recupero del commercio ...