Dpcm e chiusure: 'Fieristi dimenticati, i Comuni non mettano restrizioni non previste ai mercati' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Minimarket chiusi alla 18: 'Obiettivo evitare assembramenti e risse' 27 ottobre 2020 Confcommercio rilancia la protesta contro le chiusure: 'Sarà la manifestazione delle imprese, pacifica e sicura' 28 ... Leggi su pisatoday (Di giovedì 29 ottobre 2020) Minimarket chiusi alla 18: 'Obiettivo evitare assembramenti e risse' 27 ottobre 2020 Confcommercio rilancia la protesta contro le: 'Sarà la manifestazione delle imprese, pacifica e sicura' 28 ...

La7tv : #omnibus @TeresaBellanova (Italia Viva) risponde a Conte sulle critiche del suo partito al #DPCM: 'Siamo stati in C… - matteosalvinimi : ?? 16.06 di oggi, telefonata di Conte per preannunciare (non condividere o discutere) l’ennesimo #DPCM con cambiame… - IlContiAndrea : A proposito di #Dpcm su chiusure di cinema e teatri qualcuno ha fatto leggere a #Conte questo comunicato? “Su 347.… - Tradecon1 : RT @francescatotolo: #Verona: continua la manifestazione contro le chiusure imposte dal #Dpcm. Centinaia di cittadini gridano “libertà”. Q… - brainsilvia : RT @Cartabellotta: Report @GIMBE: dati ed evidenze scientifiche dimostrano che ??misure 3 #Dpcm sono insufficienti e tardive ??valori di Rt… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm chiusure Chiusura scuole in Puglia, Emiliano risponde alla ministra Azzolina: 'Ho esercitato le mie legittime prerogative'

Il governatore smentisce le presunte notizie sul ritiro dell'ordinanza: 'E' falso' "Sospendendo la didattica in presenza ho esercitato le mie legittime prerogative previste dalla legge, come il presid ...

La protesta scende in piazza a Taranto, Brindisi e Lecce un solo grido: «No alle chiusure»

Nuova protesta in serata contro le chiusure deciso dal Dpcm del governo. A Brindisi commercianti in piazza guidati dall'organizzatore Ferruccio Palazzo. Le rivendicazioni riguardano ...

Il governatore smentisce le presunte notizie sul ritiro dell'ordinanza: 'E' falso' "Sospendendo la didattica in presenza ho esercitato le mie legittime prerogative previste dalla legge, come il presid ...Nuova protesta in serata contro le chiusure deciso dal Dpcm del governo. A Brindisi commercianti in piazza guidati dall'organizzatore Ferruccio Palazzo. Le rivendicazioni riguardano ...