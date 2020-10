Daydreamer, i fan hanno vinto contro “Amici”: la soap non verrà sospesa (Di giovedì 29 ottobre 2020) Giorni fa avevamo annunciato che “Daydreamer – Le Ali del Sogno”, per l’ennesima volta, rischiava di essere sospesa. In questo caso il motivo era l’inizio di “Amici” di Maria De Filippi. Invece a quanto pare, le lamentele dell’affezionato pubblico della soap turca con Can Yaman e Demet Ozdemir hanno funzionato! Daydreamer: in onda di sabato anche a novembre. E a dicembre? Il daytime del celeberrimo talent-show, che tra l’altro compirà vent’anni, sarebbe dovuto iniziare tra pochi giorni, però in queste ore Mediaset ha fatto sapere che è stato rinviato a dicembre. Per tutto il mese che sta per arrivare, vedremo ancora di sabato pomeriggio le avventure di Can e Sanem; non solo di domenica, come si era anche pensato di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 29 ottobre 2020) Giorni fa avevamo annunciato che “– Le Ali del Sogno”, per l’ennesima volta, rischiava di essere. In questo caso il motivo era l’inizio di “Amici” di Maria De Filippi. Invece a quanto pare, le lamentele dell’affezionato pubblico dellaturca con Can Yaman e Demet Ozdemirfunzionato!: in onda di sabato anche a novembre. E a dicembre? Il daytime del celeberrimo talent-show, che tra l’altro compirà vent’anni, sarebbe dovuto iniziare tra pochi giorni, però in queste ore Mediaset ha fatto sapere che è stato rinviato a dicembre. Per tutto il mese che sta per arrivare, vedremo ancora di sabato pomeriggio le avventure di Can e Sanem; non solo di domenica, come si era anche pensato di ...

